Темные кудри и большие глаза: мама Агнии Дитковските впервые показала лицо внучки

В ноябре Агния родила третьего ребенка, о чем объявила в Instagram, опубликовав фотографию с животом. Как и все подробности своей личной жизни, имя малыша актриса держит в тайне и, конечно же, не показывает лицо ребенка. Известно лишь, что отцом стал новый муж Агнии ресторатор Богдан Панченко.

Свадьба Агнии и Богдана была тайной. Пара отказалась от пышного празднества, скромно зарегистрировала свой брак и отметила в кругу близких друзей и родных.