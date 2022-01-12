Темные кудри и большие глаза: мама Агнии Дитковските впервые показала лицо внучки
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @tanialyutaeva
Татьяна Лютаева вместе со своей подругой — актрисой Екатериной Климовой отдыхает за рубежом. Компанию им составляют малышка Белла, дочь Климовой, внучка Лютаевой Ника. Девочка, на удивление, очень похожа на свою бабушку — те же миндалевидные глаза, аккуратный нос и вьющиеся волосы.
Instagram @tanialyutaeva
Instagram @tanialyutaeva
Агния — одна из самых скрытных звезд шоу-бизнеса. Она предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. В Instagram актриса показывает только своего старшего сына Федора, которого родила в браке с партнером по фильму «Жара» Алексеем Чадовым. Малышку Нику Агния не показывает, также она не раскрывает, кто отец девочки.
В ноябре Агния родила третьего ребенка, о чем объявила в Instagram, опубликовав фотографию с животом. Как и все подробности своей личной жизни, имя малыша актриса держит в тайне и, конечно же, не показывает лицо ребенка. Известно лишь, что отцом стал новый муж Агнии ресторатор Богдан Панченко.
Свадьба Агнии и Богдана была тайной. Пара отказалась от пышного празднества, скромно зарегистрировала свой брак и отметила в кругу близких друзей и родных.
Фото: Instagram