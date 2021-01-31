Мама Александра Петрова попросила молиться за больного супруга

О тяжелом состоянии отца актера рассказала его жена и родительница Саши Петрова. Она опубликовала снимок с супругом, трогательно обратившись к нему. «Родной мой, борись! Живи ради меня», — подписала публикацию Алевтина Анатольевна. Пользователи Сети сразу же начали переживать. Поклонники артиста думают, что его отец подхватил коронавирус.

Мать знаменитости пообщалась с журналистами. На вопрос издания «СтарХит» о том, все ли в порядке в звездной семье, женщина ответила: «Нет!» — и попросила помолиться за любимого мужа. О причинах заболевания женщина распространяться не стала и оставила это за завесой тайны.

Напомним, Александр Петров — один из самых востребованных отечественных киноактеров. На его счету уже более шестидесяти ролей в фильмах и сериалах. Александр дважды становился лауреатом престижной кинопремии «Золотой орел» — в 2019 году за лучшую мужскую роль на телевидении (сериал «Sпарта») и в 2020 году за лучшую мужскую роль в кино (фильм «Текст»). Кстати, рос актер в самой простой семье. Его родители никак не связаны с творчеством.