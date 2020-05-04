Александр Петров поздравил Стасю Милославскую с 25-летием и показал фото страстного поцелуя с ней
Фото: Instagram Александра Петрова
Несколько месяцев назад, когда Александр Петров праздновал день своего рождения, Стася Милославская посвятила ему нежный и скромный пост в Instagram. «С днем рождения, человек», — сдержанно написала она.
Теперь, в день ее рождения, возлюбленный ответил страстным посланием. «Люблю тебя», — написал он под фото их поцелуя.
О романе Александра Петрова и Стаси Милославской стало известно в 2019 году, влюбленные долго скрывали отношения. Лишь недавно Стася переехала жить в квартиру Александра. Друзья пары сообщают, что актер сделал предложение о совместном проживании буквально через пару месяцев после начала их отношений, но девушка согласилась съехаться с избранником только почти год спустя.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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