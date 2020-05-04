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Александр Петров поздравил Стасю Милославскую с 25-летием и показал фото страстного поцелуя с ней

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Александр Петров и Стася Милославская

Фото: Instagram Александра Петрова

Александр Петров и Стася Милославская не скрывают своих чувств.

Несколько месяцев назад, когда Александр Петров праздновал день своего рождения, Стася Милославская посвятила ему нежный и скромный пост в Instagram. «С днем рождения, человек», — сдержанно написала она.

Теперь, в день ее рождения, возлюбленный ответил страстным посланием. «Люблю тебя», — написал он под фото их поцелуя.

О романе Александра Петрова и Стаси Милославской стало известно в 2019 году, влюбленные долго скрывали отношения. Лишь недавно Стася переехала жить в квартиру Александра. Друзья пары сообщают, что актер сделал предложение о совместном проживании буквально через пару месяцев после начала их отношений, но девушка согласилась съехаться с избранником только почти год спустя.

Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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