Александр Петров поздравил Стасю Милославскую с 25-летием и показал фото страстного поцелуя с ней

Несколько месяцев назад, когда Александр Петров праздновал день своего рождения, Стася Милославская посвятила ему нежный и скромный пост в Instagram. «С днем рождения, человек», — сдержанно написала она.

Теперь, в день ее рождения, возлюбленный ответил страстным посланием. «Люблю тебя», — написал он под фото их поцелуя.