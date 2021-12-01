Малышка с розовыми бантами: мать Началовой поделилась архивным видео в день рождения внучки

Сегодня Вере Алдониной исполнилось 15 лет, и она принимает поздравления от поклонников. Одной из первых ее трогательно поздравила бабушка, которая показала видео с архивными кадрами, где Вера совсем еще маленькая.

«Сегодня у Верочки день рождения! 15! Наша девочка уже такая взрослая. А на днях в телефоне нашла видео, где Веруше 4 годика. Озорная малышка с розовыми бантами поет песенку со своим дедушкой. Кажется, что это было еще вчера. Как быстро летит время…» — написала Таисия Началова.