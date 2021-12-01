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Малышка с розовыми бантами: мать Началовой поделилась архивным видео в день рождения внучки

Дочь певицы Вера Алдонина сегодня отмечает свой день рождения. Девочка уверенно идет по стопам матери и пробует себя на сцене, делая успехи и восхищая поклонников и коллег покойной матери.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Алдонина собирается в школу

Фото: @taisianachalova

Сегодня Вере Алдониной исполнилось 15 лет, и она принимает поздравления от поклонников. Одной из первых ее трогательно поздравила бабушка, которая показала видео с архивными кадрами, где Вера совсем еще маленькая.

«Сегодня у Верочки день рождения! 15! Наша девочка уже такая взрослая. А на днях в телефоне нашла видео, где Веруше 4 годика. Озорная малышка с розовыми бантами поет песенку со своим дедушкой. Кажется, что это было еще вчера. Как быстро летит время…» — написала Таисия Началова.

Уже тогда маленькая Вера продемонстрировала талант и артистичность — девочка не побоялась спеть на глазах у всего двора. А сегодня молодая певица активно выступает на сцене.

Стоит отметить, что Алдонина не полагается только на талант, а усердно трудится и развивает его под надзором певицы Ларисы Долиной.

Звезда тоже поздравила ученицу и крестницу с праздником в своем блоге:

«Сегодня свой 15-й день рождения отмечает моя крестница, чудесная, талантливая, тонкая, умная, добрая Верочка Алдонина-Началова. Какое счастье было все эти годы наблюдать за тем, как ты растешь, как твои способности плюс труд и влюбленность в то, чему ты хочешь посвятить свою жизнь, приобретают настоящее профессиональное лицо. Юляша наверняка наблюдает с небес за тобой, любимая наша, и радуется… Верочка, родная, мы очень тебя любим, очень гордимся и желаем тебе невероятных успехов, здоровья, полной реализации твоих талантов!» — написала она.

Фото: Instagram

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