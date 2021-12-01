Малышка с розовыми бантами: мать Началовой поделилась архивным видео в день рождения внучки
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Фото: @taisianachalova
Сегодня Вере Алдониной исполнилось 15 лет, и она принимает поздравления от поклонников. Одной из первых ее трогательно поздравила бабушка, которая показала видео с архивными кадрами, где Вера совсем еще маленькая.
«Сегодня у Верочки день рождения! 15! Наша девочка уже такая взрослая. А на днях в телефоне нашла видео, где Веруше 4 годика. Озорная малышка с розовыми бантами поет песенку со своим дедушкой. Кажется, что это было еще вчера. Как быстро летит время…» — написала Таисия Началова.
Уже тогда маленькая Вера продемонстрировала талант и артистичность — девочка не побоялась спеть на глазах у всего двора. А сегодня молодая певица активно выступает на сцене.
Стоит отметить, что Алдонина не полагается только на талант, а усердно трудится и развивает его под надзором певицы Ларисы Долиной.
Звезда тоже поздравила ученицу и крестницу с праздником в своем блоге:
«Сегодня свой 15-й день рождения отмечает моя крестница, чудесная, талантливая, тонкая, умная, добрая Верочка Алдонина-Началова. Какое счастье было все эти годы наблюдать за тем, как ты растешь, как твои способности плюс труд и влюбленность в то, чему ты хочешь посвятить свою жизнь, приобретают настоящее профессиональное лицо. Юляша наверняка наблюдает с небес за тобой, любимая наша, и радуется… Верочка, родная, мы очень тебя любим, очень гордимся и желаем тебе невероятных успехов, здоровья, полной реализации твоих талантов!» — написала она.
Фото: Instagram