Отец Юлии Началовой заявил, что не пустит внучку в шоу-бизнес
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Виктор Началов в беседе с Blitz.plus объяснил, почему не хочет пускать свою внучку Веру Алдонину в шоу-бизнес. Несмотря на то, что она делает музыкальные успехи, о карьере ей думать пока рано, а стоит вплотную заняться учебой.
Кроме того, отец Юлии Началовой отметил, что Вера не хочет повторить судьбу своей матери, которая была в шоу-бизнесе с 10 лет.
«Она еще школьница, совсем рано об этом говорить. То, что было тогда с Юлей, — это совсем другая история. У Веры другой путь развития — такой цели у нас нет, чтобы сразу с головой в шоу-бизнес, песни писать, клипы снимать.
Она творческий человек, конечно, хорошо рисует, даже стихи умеет складывать. Недавно показала мне песенку, сочинила вполне приличную, а идти в шоу-бизнес еще рано», — заявил он.
О Вере заботятся родители Юлии Началовой — девочку отправили в элитную школу.
«В этой школе работает тетя Юли — поэтесса Антонина Владимирова, автор слов песни "Герой не моего романа". Поэтому Верочку и отдали туда. Сегодня, конечно, Верочке добираться до школы не очень удобно — минут 50 уходит на дорогу. Но это стоит того — школа реально очень хорошая, с качественным образованием. Что касается стоимости обучения, то у каждого существуют какие-то личные условия по оплате», — ранее рассказала изданию «Дни.ру» пресс-секретарь Юлии Началовой.
Фото: Instagram, Global Look press