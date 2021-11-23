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Отец Юлии Началовой заявил, что не пустит внучку в шоу-бизнес

14-летняя Вера Алдонина вышла на сцену в шоу «Дуэты», исполнила песню своей матери и сразу покорила зрителей. Однако близкие оказались против того, чтобы девочка начала активно строить свою карьеру.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктор Началов в беседе с Blitz.plus объяснил, почему не хочет пускать свою внучку Веру Алдонину в шоу-бизнес. Несмотря на то, что она делает музыкальные успехи, о карьере ей думать пока рано, а стоит вплотную заняться учебой.

Кроме того, отец Юлии Началовой отметил, что Вера не хочет повторить судьбу своей матери, которая была в шоу-бизнесе с 10 лет.

«Она еще школьница, совсем рано об этом говорить. То, что было тогда с Юлей, — это совсем другая история. У Веры другой путь развития — такой цели у нас нет, чтобы сразу с головой в шоу-бизнес, песни писать, клипы снимать.

Она творческий человек, конечно, хорошо рисует, даже стихи умеет складывать. Недавно показала мне песенку, сочинила вполне приличную, а идти в шоу-бизнес еще рано», — заявил он.

О Вере заботятся родители Юлии Началовой — девочку отправили в элитную школу.

«В этой школе работает тетя Юли — поэтесса Антонина Владимирова, автор слов песни "Герой не моего романа". Поэтому Верочку и отдали туда. Сегодня, конечно, Верочке добираться до школы не очень удобно — минут 50 уходит на дорогу. Но это стоит того — школа реально очень хорошая, с качественным образованием. Что касается стоимости обучения, то у каждого существуют какие-то личные условия по оплате», — ранее рассказала изданию «Дни.ру» пресс-секретарь Юлии Началовой.

Фото: Instagram, Global Look press

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