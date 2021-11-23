Отец Юлии Началовой заявил, что не пустит внучку в шоу-бизнес

Виктор Началов в беседе с Blitz.plus объяснил, почему не хочет пускать свою внучку Веру Алдонину в шоу-бизнес. Несмотря на то, что она делает музыкальные успехи, о карьере ей думать пока рано, а стоит вплотную заняться учебой.

Кроме того, отец Юлии Началовой отметил, что Вера не хочет повторить судьбу своей матери, которая была в шоу-бизнесе с 10 лет.

«Она еще школьница, совсем рано об этом говорить. То, что было тогда с Юлей, — это совсем другая история. У Веры другой путь развития — такой цели у нас нет, чтобы сразу с головой в шоу-бизнес, песни писать, клипы снимать.