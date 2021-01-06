Малышева вместе с внуками записала милое видео и поздравила всех с Рождеством
Фото: instagram.com/malysheva.live
Ролик был записан еще до Нового года. На кадрах теледоктор вместе со старшим внуком мастерят сладкий рождественский домик. «Достроили наш домик, сейчас 05.00. А начали мы его делать 04.30», — говорит Игорь. Затем Малышева читает письмо мальчика, адресованное Деду Морозу. В нем малыш попросил для себя настольный футбол, робота — для брата и погремушку — для сестры.
«Со светлым праздником Рождества всех! — написала Малышева. — Меня поразило, как красиво наш Игоречек написал письмо Деду Морозу. А ведь ему всего пять лет! Всем счастливого Рождества! Я совершенно убеждена, что Рождество мы должны отмечать до Нового года. И именно этот праздник должен быть главным в году. Все пожелания моего внука Дед Мороз услышал. Подарки всем принес. Пишите письма Деду Морозу! В жизни всегда происходят сказочные чудеса! С Рождеством!».
«Как же мило... С Рождеством всю вашу семью», — написали в ответ поклонники. «Очень красивые детки. Игорь — копия папы. Здоровья вам всем», — пожелали они. «Вы — счастливая бабушка, такие замечательные внуки», — похвалили телеведущую.
В августе ведущая шоу «Жить здорово!» Елена Малышева стала бабушкой в третий раз. Внуки Елены Малышевой находятся в США с мамой и папой — старшим сыном телезвезды Юрием Малышевым.
Фото и видео: Instagram/@malysheva.live
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!