Малышева вместе с внуками записала милое видео и поздравила всех с Рождеством

«Как же мило... С Рождеством всю вашу семью», — написали в ответ поклонники. «Очень красивые детки. Игорь — копия папы. Здоровья вам всем», — пожелали они. «Вы — счастливая бабушка, такие замечательные внуки», — похвалили телеведущую.

В августе ведущая шоу «Жить здорово!» Елена Малышева стала бабушкой в третий раз. Внуки Елены Малышевой находятся в США с мамой и папой — старшим сыном телезвезды Юрием Малышевым.