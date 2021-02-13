Малинин нежно поздравил жену с 31-летием со дня свадьбы: «Лучшие годы нашей жизни!»
Фото: @alexandr_malinin / Instagram
В честь годовщины свадьбы певец обнародовал нежное фото с любимой женой. На снимке Эмма обнимает супруга, пока она улыбается в камеру. Под кадром в Сети Александр написал: «Любимая, сегодня исполняется ровно 31 год со дня нашей свадьбы. 31 год понимания того, что нет ничего важнее и дороже семьи, любви и бесконечного доверия друг другу. Нельзя сказать, что годы пролетели незаметно, но это были лучшие годы нашей жизни!!! Ты сделала меня самым счастливым папой в жизни, родив мне таких чудесных детей. Они-наше будущее, наша надежда, наша опора!!! Где бы я ни был — ты всегда рядом со мной. Я люблю тебя. Это диагноз и это не лечится!!!».
Напомним, Александр и Эмма Малинины счастливы вместе больше 30 лет. Супруги с сыном Фролом и дочерью Устиньей живут в Германии. Из-за границы Эмма недавно вышла в эфир с подписчиками и рассказала, как им с мужем удалось сохранить долгие счастливые отношения. Она отметила, что нужно сразу выбирать человека, который будет во всем устраивать. «Если это будет ваш мужчина, то вы совпадете во взглядах на жизнь, в интересах и во всем остальном, — сказала супруга музыканта. — И тогда мужчину не придется переделывать».
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_Фото: @alexandr_malinin / Instagram
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