Малинин нежно поздравил жену с 31-летием со дня свадьбы: «Лучшие годы нашей жизни!»

Напомним, Александр и Эмма Малинины счастливы вместе больше 30 лет. Супруги с сыном Фролом и дочерью Устиньей живут в Германии. Из-за границы Эмма недавно вышла в эфир с подписчиками и рассказала, как им с мужем удалось сохранить долгие счастливые отношения. Она отметила, что нужно сразу выбирать человека, который будет во всем устраивать. «Если это будет ваш мужчина, то вы совпадете во взглядах на жизнь, в интересах и во всем остальном, — сказала супруга музыканта. — И тогда мужчину не придется переделывать».

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