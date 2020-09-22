«Люблю тебя еще сильнее»: Александр Малинин нежно поздравил жену с годовщиной венчания
Фото: Instagram Александра Малинина
«Любимая, сегодня 30 лет со дня нашего Венчания! Сегодня 30 лет с того момента, когда я пред Богом назвал самую прекрасную на свете женщину своей единственной. И до сих пор в наших душах горят зажженные во время Венчания свечи. Я помню лики икон, смотревшие на нас. Этой радостью наша жизнь наполнена с той самой минуты, как мы вошли в храм. Я помню каждое мгновение того дня. Как ты была по-особенному нежна и чиста. Как ты улыбалась, глядя на меня. Как я вдруг понял, что ты бесконечно мне дорога. И за эти 30 лет ничего не изменилось. Ничего, кроме одного — сегодня я люблю тебя еще сильнее», — подписл певец фото с женой.
Напомним, Александр и Эмма Малинины счастливы вместе больше 30 лет. Супруги с сыном Фролом и дочерью Устиньей живут в Германии. Из-за границы Эмма недавно вышла в эфир с подписчиками и рассказала, как им с мужем удалось сохранить долгие счастливые отношения. Она отметила, что нужно сразу выбирать человека, который будет во всем устраивать. «Если это будет ваш мужчина, то вы совпадете во взглядах на жизнь, в интересах и во всем остальном, — сказала супруга музыканта. — И тогда мужчину не придется переделывать».
Фото: Instagram
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