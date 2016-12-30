«Маленькая кошечка, прелестная лисичка»: почему Александр Васильев делает комплименты Анжелике Варум
Ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев очень нежно относится к женщинам. На днях он признался, что восхищен 48-летней Анжеликой Варум.
В первую очередь его, как эксперта моды, привлекает ее манера одеваться: «Она умная, тонкая, интеллигентная, что встречается довольно редко на нашей эстраде. И главное, умеет себя преподнести. Варум тактично относится к своей фигуре, выгодно подчеркивает ее миниатюрность. Глядя на Анжелику, я вспоминаю слова Джорджо Армани: „Элегантность — это ум женщины“. И Варум об этом знает».
А во-вторых — непререкаемая женственность. «Рядом со своим мужем Леонидом Агутиным она выглядит как маленькая кошечка, прелестная лисичка», — признался мужчина в интервью для журнала «7 Дней».
Васильев считает, что Варум права, когда выбирает вещи «не по-возрасту», так как она может позволить их себе из-за хрупкой фигуры и молодости лица: «Она совершенно неутомима и выглядит почти на 20 лет моложе. Просто юная девочка! Поэтому вполне может носить такие кожаные куртки, которые другим дамам ее возраста я бы и не рекомендовал».
А вам нравится стиль Анжелики?
Фото: instagram, globallookpress