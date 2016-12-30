58-летний Александр Васильев восхищен супругой Леонида Агутина.

Ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев очень нежно относится к женщинам. На днях он признался, что восхищен 48-летней Анжеликой Варум.

В первую очередь его, как эксперта моды, привлекает ее манера одеваться: «Она умная, тонкая, интеллигентная, что встречается довольно редко на нашей эстраде. И главное, умеет себя преподнести. Варум тактично относится к своей фигуре, выгодно подчеркивает ее миниатюрность. Глядя на Анжелику, я вспоминаю слова Джорджо Армани: „Элегантность — это ум женщины“. И Варум об этом знает».

А во-вторых — непререкаемая женственность. «Рядом со своим мужем Леонидом Агутиным она выглядит как маленькая кошечка, прелестная лисичка», — признался мужчина в интервью для журнала «7 Дней».