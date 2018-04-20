«Малефисента»: Анастасия Решетова удивила нарядом на церемонии открытия кинофестиваля

Вчера в Москве состоялась торжественная церемония открытия 40-го Московского международного кинофестиваля, на которой присутствовали самые яркие и известные представители светской тусовки. Одной из приглашенных оказалась 22-летняя возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова. Брюнетка, в 2014 году ставшая первой Вице-мисс Россия, восхитила публику черным платьем в пол.
Откровенное декольте подчеркнуло сексуальные формы Анастасии, а пользователи Сети назвали ее в этом образе Малефисентой и Черным лебедем.
Фото: пресс-служба, instagram, kinopoisk