Малахов вспомнил, как Градский в свое время спас Пугачеву от смерти

В 2010 году Александр Градский стал гостем программы «В гостях у Дмитрия Гордона», где и поведал историю, о которой спустя долгие годы вспомнил в своей телепередаче Андрей Малахов.

Примадонна и исполнитель хита «Мне с детства снилась высота» вместе присутствовали на одной из вечеринок, на которых в те времена собирались звезды советской эстрады. Именно там состояние Примадонны внезапно ухудшилось. «Ей было когда-то очень плохо. Мы сидели, была большая пьянка. Ей стало нехорошо. Она не могла двинуть рукой и ногой», — вспоминал он те времена.