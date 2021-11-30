Малахов вспомнил, как Градский в свое время спас Пугачеву от смерти
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Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
В 2010 году Александр Градский стал гостем программы «В гостях у Дмитрия Гордона», где и поведал историю, о которой спустя долгие годы вспомнил в своей телепередаче Андрей Малахов.
Примадонна и исполнитель хита «Мне с детства снилась высота» вместе присутствовали на одной из вечеринок, на которых в те времена собирались звезды советской эстрады. Именно там состояние Примадонны внезапно ухудшилось. «Ей было когда-то очень плохо. Мы сидели, была большая пьянка. Ей стало нехорошо. Она не могла двинуть рукой и ногой», — вспоминал он те времена.
Градский вызвал скорую помощь для Примадонны, чтобы вывести ее из ужасного состояния, и сам не отходил от нее ни на шаг, пока не приехали врачи. «Полтора часа я сидел на полу, а ее голова лежала на моей ноге. Полтора часа не могла приехать скорая», — рассказывал Александр Борисович.
Однако несмотря на переживания композитора, не все присутствующие на том мероприятии оценили опасность состояния Пугачевой. Некоторые гости предположили, что певица чувствует себя хорошо и шутит над ними. «Они заговорили: "Да ладно!", — все решили, что это прикол», — делился Градский.
Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября от инфаркта. Похороны музыканта пройдут 1 декабря в Москве.
Фото: Global Look press