Почему МакSим ввели в искусственную кому: новые данные из больницы
Певица МакSим была введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Накануне, она попала в одну из столичных больниц с пневмонией и 40-процентным поражением легких. У певицы уже не было положительной реакции на кислород, а легкие не прочищались. Было решено ввести ее в кому.
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Фото: Starface
Такое радикальное решение было принято компетентными врачами: «Это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение», — объяснила журналистам РИА «Новости» представитель певицы.
При этом, коронавирус у исполнительницы до сих пор не подтвердился — тест все еще отрицательный. «Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — подтвердила представитель в беседе с РИА «Новости». По ее словам, что МакSим пробудет в коме предположительно несколько дней: «Врач дает достаточно позитивный прогноз».
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, StarFace
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