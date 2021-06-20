Почему МакSим ввели в искусственную кому: новые данные из больницы

Певица МакSим была введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Накануне, она попала в одну из столичных больниц с пневмонией и 40-процентным поражением легких. У певицы уже не было положительной реакции на кислород, а легкие не прочищались. Было решено ввести ее в кому.