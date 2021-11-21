МакSим рассказала, чем займется, если так и не сможет вернуться к выступлениям после комы

Певица МакSим продолжает восстанавливаться после тяжелого воспаления легких и полуторамесячной комы. 38-летняя артистка пока вынуждена соблюдать ряд запретов. Ей нельзя летать на самолетах, а также заниматься вокалом. Более того, врачи не дают гарантии, что МакSим сможет вернуться к выступлениям на сцене. Певица старается не отчаиваться и уже думает, чем займется, если здоровье так и не позволит ей петь.

«Я буду писать песни в любом случае. Это неизбежно, даже если мне запретят выступать до конца жизни. Будем надеяться, что это будет популярное, что это будет любимое, что это будет близко сердцу», — рассказала Марина Максимова (настоящее имя артистки) в интервью PEOPLETALK.