Дети — с няней, а мама — на море: как проходит реабилитация певицы МакSим

«Марина отправилась в хорошо знакомое место, где чувствует себя комфортно, на поезде. Там она продолжает проходить реабилитационные курсы — занимается со специалистами физиотерапией, ЛФК и дыхательной гимнастикой, много гуляет, дышит морским воздухом. Московские врачи держат местных медиков в курсе ситуации, если вдруг что-то случится», — рассказала пиар-директор певицы Яна Богушевская StarHit.

Звезда проживает в отеле на берегу моря с зеленой территорией и несколькими бассейнами. Врачи прописали МакSим специальную диету, богатую витаминами и микроэлементами, постоянно контролируя качество крови.

Дочерей, Машу и Александру, Марине пришлось оставить в Москве с нянями, но певица постоянно общается с ними по видеосвязи. Девочки ждут скорейшего выздоровления мамы и ее возвращения к обычной жизни.