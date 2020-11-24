Максим Матвеев показал красавицу Елизавету Боярскую на свидании: «Вырвались»

«Самая красивая пара», «Хорошая пара! Все тихо и спокойно. Только уважение от людей», «Какая же вы красивая! Невероятная», «Классные», «Какие же вы милые! Дай бог вам счастья очень долго!», «Надо-надо вырываться, хорошего вечерочка», «Какая вы классная, живая, настоящая», «Такая очаровательность и естественная красота», «Довольные родители — спокойные родители», «Великолепная пара», — получили Боярская и Матвеев комплименты.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская женаты уже 10 лет. В загс они пришли в обычной одежде, и из торжества не делали шумихи, как и из других событий в личной жизни. В годовщину свадьбы актриса призналась супругу в любви и сказала, что мечтала бы быть его женой во всех жизнях.

У супругов растут двое сыновей — 8-летний Андрей и малыш Григорий, которому в декабре исполнится два года. Младшего наследника актеры пока не показывали широкой публике.

Весеннюю самоизоляцию Максим Матвеев и Елизавета Боярская провели на даче с детьми. Актриса отметила, что это время стало замечательным для семьи: «Мы давно так много не общались», — рассказывала она.