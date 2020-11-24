Максим Матвеев показал красавицу Елизавету Боярскую на свидании: «Вырвались»
Фото: Starface
Максим Матвеев опубликовал в Instagram фото с романтического свидания с красавицей-супругой Елизаветой Боярской. Актер сфотографировал жену во время ужина в ресторане. Елизавета без косметики и укладки и в белой рубашке счастливо улыбалась в камеру.
«Картина под названием "Вырвались"», — подписал Максим снимки.
«Самая красивая пара», «Хорошая пара! Все тихо и спокойно. Только уважение от людей», «Какая же вы красивая! Невероятная», «Классные», «Какие же вы милые! Дай бог вам счастья очень долго!», «Надо-надо вырываться, хорошего вечерочка», «Какая вы классная, живая, настоящая», «Такая очаровательность и естественная красота», «Довольные родители — спокойные родители», «Великолепная пара», — получили Боярская и Матвеев комплименты.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская женаты уже 10 лет. В загс они пришли в обычной одежде, и из торжества не делали шумихи, как и из других событий в личной жизни. В годовщину свадьбы актриса призналась супругу в любви и сказала, что мечтала бы быть его женой во всех жизнях.
У супругов растут двое сыновей — 8-летний Андрей и малыш Григорий, которому в декабре исполнится два года. Младшего наследника актеры пока не показывали широкой публике.
Весеннюю самоизоляцию Максим Матвеев и Елизавета Боярская провели на даче с детьми. Актриса отметила, что это время стало замечательным для семьи: «Мы давно так много не общались», — рассказывала она.
Фото и видео: Starface, Instagram Максима Матвеева
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!