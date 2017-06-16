Максим Галкин высмеял образ жизни Яны Рудковской и других «аристократов Инстаграма»
41-летний шоумен показал, как завтракают настоящие звезды
Пользователи Instagram привыкли видеть идеальные картинки, которые создают блогеры: красивые фото еды, посуды, стиля жизни. Сегодня шоумен Максим Галкин показал, что на самом деле происходит за кадром у некоторых блогеров. «А гонобобель на тарталетках свежий?», — вопрошает загорелый муж Аллы Пугачевой, обращаясь к дворецкому.
Это видео артист посвятил знакомым: «Завтрак звезды. Посвящается Яне Рудковской и другим аристократам Инстаграма».
Фото: instagram.com