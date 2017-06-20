Вопреки расхожему мнению, быт звезд — вовсе не такой радужный, каким мы видим его в социальных сетях или с телеэкранов. Сегодня шоумен Максим Галкин, супруг Аллы Борисовны Пугачевой, поделился наболевшим. В откровенном видеоролике шоумен предстал в одном фартуке. Судя по тому, как легко он делился своими мыслями, одновременно жонглируя талелками и губками, мытье посуды — явно совершенно обыденное для Максима занятие.

«Немного об усталости напоказ», — прокомментировал он. И добавил: «Это не значит, будто я считаю публичные творческие профессии легкими, даже наоборот — зачастую тяжелый монотонный труд проще перенести, чем эти, казалось бы, "легкие" метания на сцене. Я к тому, что так ли необходимо грузить изнаночными трудностями в большинстве своем празднично-радостную соцсеть? Или Вам это нравится? Что скажете?»

«Сказал от души, еще и мытье посуды завораживает», «Посуду реально моете круто!», «Вы, оказывается, такой настоящий! Респект! Браво», — восхищены подписчики. Многие из них помнят еще один ролик, в котором Максим лично готовит участок перед замком к весне.

Помимо решения бытовых вопросов, Максим Галкин уделяет много времени воспитанию детей. Например, изучает с ними языки:

Фото: instagram.com