Максим Галкин устроил страстные танцы с Лаймой Вайкуле на глазах у Аллы Пугачевой

На днях Максим Галкин и Алла Пугачева отправились на день рождения друга. Вечер в ресторане на берегу Балтийского моря прошел в непринужденной обстановке — артисты отдыхали, пели в караоке, а после Максим Галкин устроил страстные танцы с Лаймой Вайкуле прямо на глазах у любимой супруги. «Погуляли», — лаконично подписал шоумен новое видео в блоге.