Максим Галкин устроил страстные танцы с Лаймой Вайкуле на глазах у Аллы Пугачевой

На днях Максим Галкин и Алла Пугачева отправились на день рождения друга. Вечер в ресторане на берегу Балтийского моря прошел в непринужденной обстановке — артисты отдыхали, пели в караоке, а после Максим Галкин устроил страстные танцы с Лаймой Вайкуле прямо на глазах у любимой супруги. «Погуляли», — лаконично подписал шоумен новое видео в блоге.
«Во зажигает. Ниче сссе. Класс», «Приколисты!!! Жизнь хороша-Жить хорошо», «Молодежи стоит у вас поучиться позитиву и лёгкости!!», «Алла Борисовна! А ну-ка ответочку с Андреем (супруг Лаймы Вайкуле, Андрей Латковский — прим.ред.)…да посексуальней.... Пусть завидуют…», «Реакция Аллы Борисовны просто зашкаливает», «Вы такие классные!!!!! Умеете расслабляться!!!!», — обсуждают видео подписчики Максима.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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