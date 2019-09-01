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Максим Галкин устроил страстные танцы с Лаймой Вайкуле на глазах у Аллы Пугачевой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле с мужьями

Фото: Instagram Максима Галкина

Шоумен поделился видеороликом с дня рождения друга.

На днях Максим Галкин и Алла Пугачева отправились на день рождения друга. Вечер в ресторане на берегу Балтийского моря прошел в непринужденной обстановке — артисты отдыхали, пели в караоке, а после Максим Галкин устроил страстные танцы с Лаймой Вайкуле прямо на глазах у любимой супруги. «Погуляли», — лаконично подписал шоумен новое видео в блоге.

«Во зажигает. Ниче сссе. Класс», «Приколисты!!! Жизнь хороша-Жить хорошо», «Молодежи стоит у вас поучиться позитиву и лёгкости!!», «Алла Борисовна! А ну-ка ответочку с Андреем (супруг Лаймы Вайкуле, Андрей Латковский — прим.ред.)…да посексуальней.... Пусть завидуют…», «Реакция Аллы Борисовны просто зашкаливает», «Вы такие классные!!!!! Умеете расслабляться!!!!», — обсуждают видео подписчики Максима.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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