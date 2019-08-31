«Душевно и весело»: Игорь Николаев спел в караоке с Аллой Пугачевой

«Больше всего нравятся некоторые посетители в диком зажиме - им Алла поёт 🙄🤣 расслабьтесь и будьте счастливы))) но наши люди так просто не сдаются )))», — прокомментировал запись певец Марк Тишман.

«Алла просто душа и колорит всего», «Какие же вы все милые, клёвые, прикольные и талантливые. Приятно смотреть и слушать», «Хорошие Вы такие, классные!!!», «Наша сила в друг друге! Вы заражаете и заряжаете энергией жизни, всю Планету!» — уверены фолловеры Николаева.

Стоит отметить, что фотографиями, сделанными перед этими посиделками, поделился и Максим Галкин. Пользователи Сети восхитились смелым образом, который выбрала для себя 70-летняя Алла Пугачева — топ с открытыми плечами и прозрачную юбку.