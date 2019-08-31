«Душевно и весело»: Игорь Николаев спел в караоке с Аллой Пугачевой

Игорь Николаев удивил своих подписчиков публикацией в блоге. Композитор поделился видео из караоке-клуба, в котором провел время в компании Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. «ЗАЛЕТЕЛ НА ДЕНЁК В ЮРМАЛУ ПРОВОДИТЬ ЛЕТО С ДРУЗЬЯМИ!)✈️🌊Было, как всегда, душевно и весело!😂Люблю своих друзей!❤️ Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер! А я лечу дальше! Сегодня - Питер!✈️ (Ужас! Перепутал слова в песне!😱Почему «с совой»? Откуда взялась сова 🦉?..)», — подписал Игорь.
«Больше всего нравятся некоторые посетители в диком зажиме - им Алла поёт 🙄🤣 расслабьтесь и будьте счастливы))) но наши люди так просто не сдаются )))», — прокомментировал запись певец Марк Тишман.
«Алла просто душа и колорит всего», «Какие же вы все милые, клёвые, прикольные и талантливые. Приятно смотреть и слушать», «Хорошие Вы такие, классные!!!», «Наша сила в друг друге! Вы заражаете и заряжаете энергией жизни, всю Планету!» — уверены фолловеры Николаева.
Стоит отметить, что фотографиями, сделанными перед этими посиделками, поделился и Максим Галкин. Пользователи Сети восхитились смелым образом, который выбрала для себя 70-летняя Алла Пугачева — топ с открытыми плечами и прозрачную юбку.
Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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