«Модный приговор из прошлого»: Максим Галкин удивил фанатов фотографией своих бабушек

Максим Галкин продолжает удивлять поклонников. Вчера вечером он рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова, а сегодня — показал необычное фото своих предков.

«Пока готовился к предыдущему посту, пересматривал семейные альбомы и надыбал много прикольных фото. Вот одно из них. На этой фотографии моя прабабушка Мария Александровна (справа) со своей сестрой Елизаветой. Прямо последний писк дореволюционной моды! Модный приговор из прошлого», — прокомментировал шоумен.