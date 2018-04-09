«Модный приговор из прошлого»: Максим Галкин удивил фанатов фотографией своих бабушек

Максим Галкин продолжает удивлять поклонников. Вчера вечером он рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова, а сегодня — показал необычное фото своих предков.
«Пока готовился к предыдущему посту, пересматривал семейные альбомы и надыбал много прикольных фото. Вот одно из них. На этой фотографии моя прабабушка Мария Александровна (справа) со своей сестрой Елизаветой. Прямо последний писк дореволюционной моды! Модный приговор из прошлого», — прокомментировал шоумен.
Подписчики удивлены необычными костюмами прабабушек Максима. Они предположили, что род Галкиных имеет аристократические корни и богатую историю, тогда как в альбомах большинства наших соотечественников сохранились лишь снимки советской эпохи.
Это статья в газете Свободная Болгария за 31 июля 1946 года, где отмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама. Мама с родителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированы советские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились. К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным , не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась. В 1996 году я с родителями поехал в Болгарию. Мы побывали во многих болгарских городах, в том числе заехали в прекрасный Сливен, где в детстве жила мама. Мама решила попытаться по памяти, не особо надеясь на успех, найти дом, в котором жила. Мы прошлись по старому городу и она остановилась около одного из особняков. "Этот, по-моему, - мама позвонила в калитку. Во дворе появился седой мужчина. Мама сказала, что жила здесь пятьдесят лет назад. Лицо мужчины преобразилось, он улыбнулся и воскликнул: "Наташа!". Это было невероятно! Спустя полвека! Мужчина был сыном фабриканта, в 1946 году ему было семнадцать. На фото он с мамой в тот памятный день. Мы просидели несколько часов в гостях, пришла его старшая сестра, они с огромной теплотой вспоминали те годы и нашу семью. Мамы не стало ровно 14 лет назад, 9 апреля 2004. 7 апреля между гастролями я навещал её в Израиле, где она была на лечении. Ухудшение наступило внезапно. Говорят, когда и где уходишь, имеет значение, не знаю... но тогда совпало всё. Мама умерла на Святой Земле на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь и увезли маму в Россию в воскресенье в светлый праздник Пасхи. Спасибо тебе, мамочка, за всё! Берегите мам, мои любимые подписчики!
«Ничего себе! Раритет!», «Какое богатство-иметь фото из прошлого», «Изысканные дамы», «Какие красивые! И сами женщины, и наряды», «Однако гены на лицо, похож на своих прабабушек», «Вы очень похожи на прабабушку», «Нос и рот похожи как у Максима», «Жаль не многие имеют аристократическое происхождение !!!», «У многих нас нет информации о наших корнях,о том откуда мы.Но смотришь на портрет ,он превосходен, вот вестники той дальней старины», — обсуждают они.
А у вас сохранились фотографии ваших предков?
Фото: instagram