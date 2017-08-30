41-летний Максим Галкин удивил всех в анонсе «Сегодня вечером»

Уже сегодня, 2 сентября, выйдет в эфир первый выпуск передачи «Сегодня вечером» с новыми ведущими — Юлией Меньшовой и Максимом Галкиным. Они займут место Андрея Малахова и постараются сохранить привлекательность проекта для зрителя.

Максим Галкин несколько волновался перед эфиром. В своем блоге он разместил серию видеороликов — традиционный домашний и короткий анонс.

Эфир должен быть весьма любопытным. «Не пропустите», — написал ведущий.

«Гвоздем» шоу станет рэп-баттл, в котором шоумен сразится с самим Бастой. Было решено назвать эпизод «антибаттлом», так как вместо привычных для этого жанра оскорблений соперники обмениваются комплиментами.

Понравилось? Полную версию смотрите сегодня вечером на «Первом канале».

Фото: instagram.com, кадры из видео