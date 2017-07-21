Поклонники звездной пары восхищены отношениями Лизы и Гарри Галкиных

Сегодня пародист опубликовал новый ролик, в котором он с детьми собирает землянику. «Расскажите Елене Малышевой, как правильно собирать землянику», — попросил он детей, подражая голосу известной телеведущей.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — едва ли не самые милые малыши в российском шоу-бизнесе. Поклонники звездной пары внимательно следят за обновлениями в блоге Максима, и он время от времени радует их новыми роликами.

В коротком видео папа и дети показали, как собирать урожай созревающих у земли ягод без вреда для здоровья, а также поговорили о свойствах земляники. «Она полезна чтобы какать хорошо, чтобы в животике были полезные бактерии», — говорит Лиза.

Ее брат Гарри смеется над голосом папы и в порыве восторга обнимает сестру. На вопрос мальчика, почему папа так смешно говорит, шоумен ответил: «Я этим деньги зарабатываю, сынок. Мы на эти деньги здесь живем, потому что папа смешно разговаривает. Вам повезло с папой!»

«Смеюсть вместе с Гарри!) Лиза ангелочек! Боже, какие дети прелестные», «Я сначала даже подумала, что малышева к вам в гости приехала, а потом поняла что вы пародируете», «Прелесть, не устаешь любоваться», — комментируют восхищенные подписчики.

Фото: instagram.com