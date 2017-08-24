Максим Галкин с честью отказался от материнского капитала
Новость о том, что Алла Пугачева получает мизерную пенсию, всколыхнула Сеть и взбудоражила журналистов. Сотрудники «Экспресс-газеты» выяснили, что не только ее вклад недооценен. Так, актриса Светлана Светличная получает около 14 тысяч рублей, эстрадный артист Владимир Винокур — 10 тысяч рублей (он перечисляет эти деньги в детский дом), София Ротару — 35 тысяч рублей. Больше всех повезло Эдите Пьехе: она получает две пенсии: артистическую в 17 тысяч рублей и шахтерскую — в 25 тысяч.
Связались журналисты и с представителями местных властей. «У Аллы Борисовны растут прекрасные дети. Если она еще не оформляла материнский капитал, то надо это сделать. Мы рады в любой момент выписать ей сертификат на материнский капитал. Детям Аллы Борисовны уже исполнилось три года, можно начинать тратить на них материнский капитал: на образовательные слуги и на другие нужды семьи. Мы всегда рады принять Аллу Борисовну, вручить ей документ, помочь распорядиться этими средствами», — прозвучало предложение руководителя ПФР в эфире радио «Комсомольская правда».
«Я вам скажу предельно ясно: мы не нуждаемся, поэтому любые вопросы помощи государства с точки зрения того, сколько у нас детей или заслуг Аллы, не считаю нужным представлять на суд общественности. Потому что очень много людей в нашей стране, которые действительно нуждаются в маткапитале. Мы не хотели бы занимать время у госслужащих, чтобы они занимались нами», — цитирует реакцию Максима Галкина на это предложение «СтарХит».
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