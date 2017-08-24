Алла Пугачева и Максим Галкин не нуждаются в помощи государства

Новость о том, что Алла Пугачева получает мизерную пенсию, всколыхнула Сеть и взбудоражила журналистов. Сотрудники «Экспресс-газеты» выяснили, что не только ее вклад недооценен. Так, актриса Светлана Светличная получает около 14 тысяч рублей, эстрадный артист Владимир Винокур — 10 тысяч рублей (он перечисляет эти деньги в детский дом), София Ротару — 35 тысяч рублей. Больше всех повезло Эдите Пьехе: она получает две пенсии: артистическую в 17 тысяч рублей и шахтерскую — в 25 тысяч.

Связались журналисты и с представителями местных властей. «У Аллы Борисовны растут прекрасные дети. Если она еще не оформляла материнский капитал, то надо это сделать. Мы рады в любой момент выписать ей сертификат на материнский капитал. Детям Аллы Борисовны уже исполнилось три года, можно начинать тратить на них материнский капитал: на образовательные слуги и на другие нужды семьи. Мы всегда рады принять Аллу Борисовну, вручить ей документ, помочь распорядиться этими средствами», — прозвучало предложение руководителя ПФР в эфире радио «Комсомольская правда».