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Максим Галкин рассказал о режиссерском таланте сына

Гарри Галкин ставит спектакли о вулканах и мечтает стать вулканологом.

Осенью прошлого года Алла Пугачева и Максим Галкин подарили своим детям собственный театр. Сначала наследники Примадонны забавлялись, ставя постановки по классическим сказкам, но позже на домашней сцене стали ставить и более серьезные вещи.

«Гарик хочет стать вулканологом. Придумал в кинотеатре домашнем ставить спектакли про вулканы, все декорации делает сам, свет тоже ставит сам, мама аккомпанирует, все остальные — зрители. Моя роль заключается в том, чтобы запустить с компа на большой экран фильм про вулканы, поэтому несмотря на ранний приезд я был деликатно разбужен, потому что иначе по словам Гарика "папа снова уедет на гастроли, а у нас спектакль сейчас". Представляю вам краткое содержание нашего семейного утра», — рассказал Максим под коротким видеороликом о жизни своего семейства.

Фолловеры артиста восхитились режиссерским талантом сына и кукольной внешностью его сестренки.

Максим, в свою очередь, счастлив радовать подписчиков своего блога новыми историями про своих детей. Лиза и Гарри растут подвижными и талантливыми и всегда фонтанируют новыми идеями.

Фото: instagram

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