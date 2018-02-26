Максим Галкин рассказал о режиссерском таланте сына

Осенью прошлого года Алла Пугачева и Максим Галкин подарили своим детям собственный театр. Сначала наследники Примадонны забавлялись, ставя постановки по классическим сказкам, но позже на домашней сцене стали ставить и более серьезные вещи.

«Гарик хочет стать вулканологом. Придумал в кинотеатре домашнем ставить спектакли про вулканы, все декорации делает сам, свет тоже ставит сам, мама аккомпанирует, все остальные — зрители. Моя роль заключается в том, чтобы запустить с компа на большой экран фильм про вулканы, поэтому несмотря на ранний приезд я был деликатно разбужен, потому что иначе по словам Гарика "папа снова уедет на гастроли, а у нас спектакль сейчас". Представляю вам краткое содержание нашего семейного утра», — рассказал Максим под коротким видеороликом о жизни своего семейства.