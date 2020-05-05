Максим Галкин рассказал о необычном таланте супруги: «Обожаю, когда она на ходу начинает сочинять»

«Диджей-то у вас какой крутой, ой-ой», «Это надо прям отдельный альбом записать!)) Будет хайпохит», «Сначала подумала, что это Артур Пирожков», «Шикарный хит👍сразу подумала, что раммштайн😆😆», «Очень классно 😁 позитивная атмосфера», «Можно пластинку записывать ☺️», «Это можно записывать и выпускать синглами отдельными, вполне себе новое амплуа АБ», «Кайфище карантинный!», «Голос Аллы, как мёд по губам!!», «Супперрр!!! Алла хоть что споёт незабываемо», «Супер!!! Уговорите Аллу хоть пару треков записать!)))а лучше семейный альбом!!!» — пишут комментаторы.

А как развлекаетесь на карантине вы?