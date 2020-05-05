Максим Галкин рассказал о необычном таланте супруги: «Обожаю, когда она на ходу начинает сочинять»
Фото: Instagram Максима Галкина
Рассказывая Ивану Урганту о своих буднях во время самоизоляции, Максим Галкин признался, что его утро проходит в подвале, где находится домашний «театр»: «Весь мой день проходит так. Я встаю, играю с детьми. После завтрака идет концертный сеанс. Алла с ними какие-то песни разучивает, снимают клипы, спектакли у нас в подвале». А несколько часов назад шоумен показал, как выглядят семейные музыкально-танцевальные импровизации, и рассказал о необычном таланте супруги: «За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит».
«Диджей-то у вас какой крутой, ой-ой», «Это надо прям отдельный альбом записать!)) Будет хайпохит», «Сначала подумала, что это Артур Пирожков», «Шикарный хит👍сразу подумала, что раммштайн😆😆», «Очень классно 😁 позитивная атмосфера», «Можно пластинку записывать ☺️», «Это можно записывать и выпускать синглами отдельными, вполне себе новое амплуа АБ», «Кайфище карантинный!», «Голос Аллы, как мёд по губам!!», «Супперрр!!! Алла хоть что споёт незабываемо», «Супер!!! Уговорите Аллу хоть пару треков записать!)))а лучше семейный альбом!!!» — пишут комментаторы.
А как развлекаетесь на карантине вы?
Больше о семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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