Максим Галкин рассказал о буднях в самоизоляции: «Много времени уходит на лень»
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Фото: Instagram Максима Галкина
Максим Галкин нарушил режим самоизоляции из-за коронавируса, чтобы стать гостем шоу «Вечерний Ургант». В новом выпуске популярного шоу комик рассказал, как проводит дни дома в кругу семьи. «Я всегда считал, что мало читаю, потому что у меня мало времени. Но сейчас времени много, а читаю мало. Много времени уходит на лень», — шутит Галкин.
Максим описал, как проходит его день в новых условиях: «Весь мой день проходит так. Я встаю, играю с детьми. После завтрака идет концертный сеанс. Алла с ними какие-то песни разучивает, снимают клипы, спектакли у нас в подвале». Так, на днях шоумен показал, как его супруга с сыном «прогоняют» пандемию.
Разговор с Иваном Ургантом коснулся и темы замков. Ведущий рассказал, что попытался собрать из конструктора замок Гарри Поттера: «Строю замок Гарри Поттера, а из окна вижу замок Гарри Галкина». На что Максим отметил, что его сын очень доволен своим домом: «Папа, какой хороший дом ты для нас построил».
А чем занимаетесь вы в самоизоляции?
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Фото и видео: Instagram
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