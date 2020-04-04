Максим Галкин рассказал о буднях в самоизоляции: «Много времени уходит на лень»

Максим Галкин нарушил режим самоизоляции из-за коронавируса, чтобы стать гостем шоу «Вечерний Ургант». В новом выпуске популярного шоу комик рассказал, как проводит дни дома в кругу семьи. «Я всегда считал, что мало читаю, потому что у меня мало времени. Но сейчас времени много, а читаю мало. Много времени уходит на лень», — шутит Галкин.

Максим описал, как проходит его день в новых условиях: «Весь мой день проходит так. Я встаю, играю с детьми. После завтрака идет концертный сеанс. Алла с ними какие-то песни разучивает, снимают клипы, спектакли у нас в подвале». Так, на днях шоумен показал, как его супруга с сыном «прогоняют» пандемию.