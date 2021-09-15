Максим Галкин прокомментировал нападки Наталии Гулькиной на Аллу Пугачеву

В интервью Елене Ханге бывшая солистка группы «Мираж» выдвинула довольно резкие обвинения в адрес Примадонны. Она отметила, что карьеры многих музыкантов на отечественной эстраде были заглублены лишь по одному слову Пугачевой, и добавила, что и сейчас для того, чтобы преуспеть, необходимо иметь деньги и хорошие связи.

За супругу вступился Максим Галкин. В своем блоге он опубликовал видео, в котором заявил, что эти слова — не более, чем клеветническая глупость.

Артист также посоветовал почитать мнение светского обозревателя Артура Гаспаряна на эту тему, который отметил, что Гулькина хочет привлечь к себе внимание, и напомнил о звездах, которые не погасила, а, напротив, зажгла Алла Пугачева.