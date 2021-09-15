Максим Галкин прокомментировал нападки Наталии Гулькиной на Аллу Пугачеву
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Фото: @maxgalkin
В интервью Елене Ханге бывшая солистка группы «Мираж» выдвинула довольно резкие обвинения в адрес Примадонны. Она отметила, что карьеры многих музыкантов на отечественной эстраде были заглублены лишь по одному слову Пугачевой, и добавила, что и сейчас для того, чтобы преуспеть, необходимо иметь деньги и хорошие связи.
За супругу вступился Максим Галкин. В своем блоге он опубликовал видео, в котором заявил, что эти слова — не более, чем клеветническая глупость.
Артист также посоветовал почитать мнение светского обозревателя Артура Гаспаряна на эту тему, который отметил, что Гулькина хочет привлечь к себе внимание, и напомнил о звездах, которые не погасила, а, напротив, зажгла Алла Пугачева.
«Перечисляя истории из судеб целой плеяды блестящих артистов, для которых Алла Пугачева стала не только частью жизни, но в чем-то волшебной феей, подарившей Золушке ее счастливый бал: Владимир Кузьмин, Александр Кальянов, Борис Моисеев, "А’Студио", "Любэ" (милитари-лук, без чего сейчас и не представить Расторгуева), "Наутилус Помпилиус" (бэк-вокал в хите "Доктор твоего тела" как подарок и поддержка рок-движению), Сергей Челобанов, Анжелика Варум, Аркадий Укупник, Наталья Медведева (RIP), Любаша, братья Меладзе… И даже Аллегровой отдала тучи разводить руками, сказала: "Хорошая песня, пусть споет"», — напоминает он, добавляя, что якобы откровения Гулькиной на этом фоне выглядят всего лишь как предположения, озвученные с целью хайпа.
Фото: Instagram Максима Галкина