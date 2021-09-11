Гулькина высказалась о влиянии Пугачевой: «Она может сделать один звонок»

«Ну нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой. Если раньше я, как наивная девочка, в это верила. Мол, я так хорошо пою, сейчас Алла Борисовна услышит и поможет мне. А все наоборот, оказывается! Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно. Кто-то скажет, что это миф. Нет! Почему? Все прекрасно знают, что в свое время Кобзон рулил, кому быть и не быть. Алла имеет очень весомое мнение. Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на Первом канале никогда», — рассказала Гулькина в интервью Елене Ханге.

Наталия также уверена, что за выступлением на «Евровидении» певицы Манижы тоже стоит Алла Борисовна.

«Ну вот как она поехала? Просто захотела? Какое народное голосование? Какая вы наивная. Вообще, все эти конкурсы покупаются. Они же стоят бешеных денег», — добавила экс-солистка «Миража».