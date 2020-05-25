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Максим Галкин порадовал фанатов забавным архивным видео с маленьким сыном: «Какой сладкий ребенок»

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Максим и Гарри Галкины

Фото: Instagram

Актер показал, как его веселился с 1,5-годовалым Гарри.

На днях Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге фотографии своих маленьких детей Гарри и Лизы. По тону артиста было заметно, что он ностальгирует по временам, когда сын и дочь были совсем малышами.

Теперь Максим показал подписчикам забавное видео с 1,5-годовалым Гарри. В ролике отец поет сыну, а ото подпевает.

«Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!», — подписал ролик Галкин.

Тысячи фолловеров телеведущего оставили комментарии под видео. «Солнечный мальчишечка! Ну сладость же!», «Отец на все сто, от Бога!», «Улыбчивый зайка!», «Какой сладкий мальчик», «Совсем не изменился. Я про вас, Максим», «Какие два кудряша. Здоровья вам и вашей семье!», — написали они.

Ранее юморист порадовал порадовал фанатов видео, в котором переоделся в женщину.

Фото и видео: Instagram

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