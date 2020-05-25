Максим Галкин порадовал фанатов забавным архивным видео с маленьким сыном: «Какой сладкий ребенок»

На днях Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге фотографии своих маленьких детей Гарри и Лизы. По тону артиста было заметно, что он ностальгирует по временам, когда сын и дочь были совсем малышами.

Теперь Максим показал подписчикам забавное видео с 1,5-годовалым Гарри. В ролике отец поет сыну, а ото подпевает.

«Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!», — подписал ролик Галкин.