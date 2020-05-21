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«Такими уже не будут»: Максим Галкин поделился милыми фотографиями маленьких Лизы и Гарри

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Гарри и Лиза — дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Фото: Instagram Максима Галкина

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина любуются трогательными фотографиями наследников пары.

Находясь в самоизоляции, многие знаменитости разбирают старые фотографии и листают семейные альбомы. Максим Галкин — не исключение. Нежные кадры с его еще маленькими детьми порадовали подписчиков его блога.

«Фотки из родительской серии "Такими уже не будут" Будут другими, главное, чтоб были счастливы», — написал отец Лизы и Гарри.

«Какие чудесные!!», «Пупсики», «Кукляшки», «Сладкие конфетки», «Щечки яблочки», «Все кудрявые и красивые», «Лиза где на кресле с таким взглядом, как у Аллы Борисовны», «Оочень люблю такой стиль на маленьких мальчишках, как французы говорят, très classe», «Так интересно посмотреть какими они станут когда вырастут», — обсуждают подписчики.

Большая разница в возрасте между родителями и детьми до сих пор удивляет некоторых из них, о чем свидетельствуют порой не самые тактичные комментарии. Однако Пугачева и Галкин воспринимают подобную критику без лишних эмоций. «Она готовилась стать им бабушкой», — вспоминал Максим в одном из интервью, подчеркнув, что планы жены не сбылись — и она стала самой настоящей мамой для их общих малышей.

Фото и видео: Instagram

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