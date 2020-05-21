«Такими уже не будут»: Максим Галкин поделился милыми фотографиями маленьких Лизы и Гарри

Находясь в самоизоляции, многие знаменитости разбирают старые фотографии и листают семейные альбомы. Максим Галкин — не исключение. Нежные кадры с его еще маленькими детьми порадовали подписчиков его блога.

«Фотки из родительской серии "Такими уже не будут" Будут другими, главное, чтоб были счастливы», — написал отец Лизы и Гарри.