«Такими уже не будут»: Максим Галкин поделился милыми фотографиями маленьких Лизы и Гарри
Фото: Instagram Максима Галкина
Находясь в самоизоляции, многие знаменитости разбирают старые фотографии и листают семейные альбомы. Максим Галкин — не исключение. Нежные кадры с его еще маленькими детьми порадовали подписчиков его блога.
«Фотки из родительской серии "Такими уже не будут" Будут другими, главное, чтоб были счастливы», — написал отец Лизы и Гарри.
«Какие чудесные!!», «Пупсики», «Кукляшки», «Сладкие конфетки», «Щечки яблочки», «Все кудрявые и красивые», «Лиза где на кресле с таким взглядом, как у Аллы Борисовны», «Оочень люблю такой стиль на маленьких мальчишках, как французы говорят, très classe», «Так интересно посмотреть какими они станут когда вырастут», — обсуждают подписчики.
Большая разница в возрасте между родителями и детьми до сих пор удивляет некоторых из них, о чем свидетельствуют порой не самые тактичные комментарии. Однако Пугачева и Галкин воспринимают подобную критику без лишних эмоций. «Она готовилась стать им бабушкой», — вспоминал Максим в одном из интервью, подчеркнув, что планы жены не сбылись — и она стала самой настоящей мамой для их общих малышей.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!