Максим Галкин похвастался успехами дочери: «Каждый вечер мы в пещере горного короля»

Максим Галкин не устает демонстрировать подписчикам успехи своей дочери Елизаветы, которая отличается разносторонними талантами. Девочка учит иностранные языки, прекрасно танцует и поет, а также играет на фортепиано.

На видео Лиза исполнила композицию «В пещере горного короля» из сюиты норвежского композитора Эдварда Грига на пьесу Генрика Ибсена «Пер Гюнт».

«Григ. Последнюю неделю я каждый вечер оказываюсь в пещере горного короля », – написал Галкин.

В комментариях подписчики расхвалили талантливую девочку – ей прочат не менее яркую карьеру, чем у ее звёздной мамы Манеры девочки тоже безупречные – в своем сториз Галкин опубликовал видео игры с дочерью, во время которого он попутно спросил у нее, нравится ли ей его прическа.

«Классно!», – ответила Лиза. «Я папочке не вру».

Ранее Лиза и Гарри Галкин собственноручно разнесли новогодние подарки жителям деревни Грязь. Этим всегда занималась их мама, Алла Борисовна Пугачева, которая в этот раз не решилась отправиться по домам, опасаясь коронавируса.