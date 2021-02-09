Максим Галкин похвастался успехами дочери: «Каждый вечер мы в пещере горного короля»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru
Максим Галкин не устает демонстрировать подписчикам успехи своей дочери Елизаветы, которая отличается разносторонними талантами. Девочка учит иностранные языки, прекрасно танцует и поет, а также играет на фортепиано.
На видео Лиза исполнила композицию «В пещере горного короля» из сюиты норвежского композитора Эдварда Грига на пьесу Генрика Ибсена «Пер Гюнт».
«Григ. Последнюю неделю я каждый вечер оказываюсь в пещере горного короля », – написал Галкин.
В комментариях подписчики расхвалили талантливую девочку – ей прочат не менее яркую карьеру, чем у ее звёздной мамы Манеры девочки тоже безупречные – в своем сториз Галкин опубликовал видео игры с дочерью, во время которого он попутно спросил у нее, нравится ли ей его прическа.
«Классно!», – ответила Лиза. «Я папочке не вру».
Ранее Лиза и Гарри Галкин собственноручно разнесли новогодние подарки жителям деревни Грязь. Этим всегда занималась их мама, Алла Борисовна Пугачева, которая в этот раз не решилась отправиться по домам, опасаясь коронавируса.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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