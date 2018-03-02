Максим Галкин показал полуторагодовалую дочь

Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой очарованы их детьми. Четырехлетние Лиза и Гарри уже совсем большие: они по-взрослому рассуждают, помогают маме и папе и даже играют сценки в своем собственном театре.

Сегодня Максим показал, как выглядела Лиза, когда была совсем малышкой. «Как время летит! Здесь Лизочке всего полтора года», — прокомментировал он трогательный видеоролик.