Шоумен рассказал, чему радуются его дети.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой с рождения окружены роскошью. У Лизы и Гарри есть все, но мама и папа воспитывают их в строгости, и радуются малыши совершенно обычным вещам.

«Маленькие радости детства: Лиза гордится, что пьет не из поильника для малышей, а из настоящей взрослой чашки. Гарри поет маме песню», — пояснил шоумен.