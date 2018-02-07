Совсем взрослая Лиза и романтик Гарри: Максим Галкин рассказал о простых радостях своих детей
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Шоумен рассказал, чему радуются его дети.
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой с рождения окружены роскошью. У Лизы и Гарри есть все, но мама и папа воспитывают их в строгости, и радуются малыши совершенно обычным вещам.
«Маленькие радости детства: Лиза гордится, что пьет не из поильника для малышей, а из настоящей взрослой чашки. Гарри поет маме песню», — пояснил шоумен.
«P.S. Дети с логопедом занимаются, просто не всегда стараются, хотя уже всё произносить умеют», — добавил он.
Подписчики шоумена остались в восторге от очаровательных артистов.
Фото: instagram