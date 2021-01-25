Максим Галкин показал мужские будни с сыном: «Привлек Гарика к ремонту»

Максим Галкин не только отличный телеведущий и талантливый актер, но и замечательный отец. Своих детей, несмотря на то, что растут они в богатстве, он воспитывает не неженками. Сегодня его подписчики вновь в этом убедились — актер продемонстрировал видео, как его сын Гарри самостоятельно занялся ремонтом и помог отцу закрепить порог.

«Расшаталась металлическая пластина, закрывающая стык между паркетом комнаты и лестничной площадкой. Я привлек Гарика, чтобы закрепить порог. Он был в восторге!», — рассказывает Максим в подписи к публикации. Ремонтировать и благоустраивать свой дом для Галкина и его семьи не в новинку — ранее актер обнаружил для своего замка великолепную люстру, найденную в горе мусора.

Поклонники Галкина снова заметили, что Максим прекрасный муж и отец и, несмотря на занятость, успевает уделять много времени правильному воспитанию и развитию своих детей. Он учит сына нужным вещам, а также не забывает и о творческом развитии своих детей. Ранее он показал, как его дочка Лиза приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю Крещения.