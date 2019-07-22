Максим Галкин показал пляжные фото с сыном Гарри с разницей в несколько лет

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми проводят в Юрмале. В свободное от светских раутов время артисты проводят с Лизой и Гарри. Так, Максим Галкин уже взбирался на деревья вслед за сыном, бегал за Лизой, мчащей на гироскутере.
Теперь Максим показал подписчикам фото, которое уже стало традиционным для него и Гарри.
«Не успеешь оглянуться,как поменяетесь местами», - отметила Алика Смехова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Ничего не изменилось, только глубина, а так все в той же форме»,
«Через 10 лет так держать!»,
«Мне кажется, что папа помолодел», - написали поклонники Галкина.
Несколько дней назад Максим показал подписчикам видео, в котором Лиза рассказывает о занятиях спорте и потерянных калориях.