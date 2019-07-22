Максим Галкин показал пляжные фото с сыном Гарри с разницей в несколько лет

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми проводят в Юрмале. В свободное от светских раутов время артисты проводят с Лизой и Гарри. Так, Максим Галкин уже взбирался на деревья вслед за сыном, бегал за Лизой, мчащей на гироскутере.

Теперь Максим показал подписчикам фото, которое уже стало традиционным для него и Гарри.