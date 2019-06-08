Максим Галкин показал, как веселит Лизу и Гарри ранним утром

«Дети выросли.. Всё так мило, просто у вас..Приятного дня!»,

«Как же не хочется чтоб они выростали. До чего милейшие дети»,

«Макс как всегда на позитиве!!)))»,

«Как же у вас классно!!! Вот оно,настоящее доброе и позитивное утро!!!», - прокомментировали подписчики.