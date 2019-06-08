Максим Галкин показал, как веселит Лизу и Гарри ранним утром

Максим Галкин был одним из ведущих церемонии вручения музыкальной премии телеканала МУЗ ТВ. Шоумен работал допоздна, но на следующий день проснулся очень рано. Максим показал подписчикам, как выглядит после тяжелого рабочего вечера и как рассмешить детей ранним утром.
«9:00 Побудочная веселуха! Встаём! Погодка - люкс!», - подписал Максим видео.
«Дети выросли.. Всё так мило, просто у вас..Приятного дня!»,
«Как же не хочется чтоб они выростали. До чего милейшие дети»,
«Макс как всегда на позитиве!!)))»,
«Как же у вас классно!!! Вот оно,настоящее доброе и позитивное утро!!!», - прокомментировали подписчики.
Несколько дней назад Максим Галкин показал, насколько артистичны Лиза и Гарри. В Instagram артист опубликовал ролик, в котором дети разыграли театральную сценку перед входом в дом.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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