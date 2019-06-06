«Орел-гангстер» и горгульи: Лиза Галкина восхитила Сеть актерским талантом

Фантазия 5-летних Лизы и Гарри Галкиных не знает границ. Максим Галкин показал подписчикам, какую сценку разыграли его наследники во дворе замка в деревне Грязь. Как отметил телеведущий, родовое гнездо охраняют четыре бронзовых дракона, весьма схожих с персонажами «Игры престолов», а дети весьма успешно используют их в своих играх: «Ещё когда восемь лет назад мы вселились в этот замечательный дом, Алла для установления дружеских отношений с четырьмя бронзовыми драконами, которых моя буйная фантазия разместила на входе, дала им имена. С тех пор крылатых стражей зовут: Гарик и Гуля (это ГорГулья, разделённая на два имени) и Корнуэлл и Тибальд. У них явное портретное сходство со знаменитыми драконами из «Игры Престолов», хотя появились они десять лет назад, задолго до выхода сериала. Сценка, что вы видите, - абсолютная импровизация детей. Лиза придумала для дракона задание совладать с неким орлом-гангстером».
«Лиза-артистка», «У Лизы природный дар Актрисы!», «Ой не могу😂 Лиза чисто по-женски так😉а Гарик мужчина... спокойный... рассудительный», «Талантливые детишки!», «Какие артистичные детки», «Лиза - уже готовая артистка!», «Лиза - копия Алла Б. 👍😘... такая же артистичная, одним словом - настоящая женщина», «Такое ощущение, что Лиза играет какую-то роль», «Творчество и фантазии так и лезут из них!Вот ,что значит гены!»— восхищаются фолловеры.
Тем не менее, некоторые подписчики считают, что Лиза и Гарри устроили совсем «недетские» игры с драконами.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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