«Орел-гангстер» и горгульи: Лиза Галкина восхитила Сеть актерским талантом

«Лиза-артистка», «У Лизы природный дар Актрисы!», «Ой не могу😂 Лиза чисто по-женски так😉а Гарик мужчина... спокойный... рассудительный», «Талантливые детишки!», «Какие артистичные детки», «Лиза - уже готовая артистка!», «Лиза - копия Алла Б. 👍😘... такая же артистичная, одним словом - настоящая женщина», «Такое ощущение, что Лиза играет какую-то роль», «Творчество и фантазии так и лезут из них!Вот ,что значит гены!»— восхищаются фолловеры.

Тем не менее, некоторые подписчики считают, что Лиза и Гарри устроили совсем «недетские» игры с драконами.