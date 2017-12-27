Алла Пугачева и Максим Галкин встретили Новый год с Лизой, Гарри и Никитой Пресняковым.

После ошеломляющего успеха новогоднего семейного портрета (444 тысячи лайков за сутки и более пятисот комментариев) в блоге Максима Галкина появилось новогоднее семейное видео. На нем дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина радуются подаркам и встрече с Никитой Пресняковым, а затем смотрят салют.

«Максим, какие вы все классные, у тебя дар делать всех людей родственниками или как минимум друзьями. Многие и благая лета всем вашим родным, друзьям, поклонникам», «Какой слух у Гарика! Лизонька на высоте. Алле Борисовне поклон за очередную удивительную песню. С ней никто не сравнится. ПРОСТО СУПЕР. БРАВО», «Лиза — снегурочка», «Племянник приехал поздравить тетю и дядю! )) Все детки такие замечательные! И Лиза, и Гарри, и Никита ))) здоровья, счастья, удачи вашей семье!)))», «Тут не поймешь, кто дяди, кто тети», — обсуждают подписчики.

Трогательный видеоролик очень понравился подписчикам шоумена и за час набрал более шестисот тысяч просмотров.

Фото: instagram