Максим Галкин поделился первым официальным видео со свадьбы Никиты Преснякова и Алены Красновой
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27 июля состоялось одно из самых ожидаемых событий в мире шоу-бизнеса — внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на Алене Красновой.
Торжество получилось поистине роскошным: многочисленные звездные гости, молекулярная кухня, огромный торт за два миллиона рублей, захватывающий свадебный танец с акробатическими трюками и не только.
Сам Никита уже раскрыл некоторые подробности свадьбы, которые были скрыты от глаз широкой общественности. На Yuotube-канале он опубликовал видео, показав, как все было «на самом деле».
Сегодня же у поклонников знаменитого семейства появилась возможность увидеть первый официальный свадебный ролик Преснякова и Красновой, которым в своем блоге поделился Максим Галкин. Автором видео выступил популярный клипмейкер Сергей Андреев, уже не раз работавший со звездами отечественного шоу-бизнеса.
Фото: instagram