27 июля состоялось одно из самых ожидаемых событий в мире шоу-бизнеса — внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на Алене Красновой.

Торжество получилось поистине роскошным: многочисленные звездные гости, молекулярная кухня, огромный торт за два миллиона рублей, захватывающий свадебный танец с акробатическими трюками и не только.

Сам Никита уже раскрыл некоторые подробности свадьбы, которые были скрыты от глаз широкой общественности. На Yuotube-канале он опубликовал видео, показав, как все было «на самом деле».