Путешествие на Кипр и экстремальные танцы: Никита Пресняков раскрыл подробности свадьбы и медового месяца
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27 июля состоялось одно из самых ожидаемых событий года — свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и Алены Красновой.
Торжество получилось поистине роскошным: многочисленные звездные гости, молекулярная кухня, огромный торт за два миллиона рублей и захватывающий свадебный танец с акробатическими трюками.
О том, как проходила подготовка к одному из самых важных событий в жизни молодоженов, Никита Пресняков решил рассказать своим поклонникам, опубликовав на Yuotube-канале видео под названием «Вся правда о свадьбе».
«Вся правда о нашей свадьбе и как это было на самом деле, а не по мнению СМИ. Честно никогда не находился внутри такого кипиша! Но я рад, что рады все гости и видеть слезы счастья на лице Алены, многое значит для меня!», — написал внук Примадонны.
В видео показанно то, как влюбленные летают под куполом, исполняя невероятно сложные трюки, глядя на которые невольно начинает кружиться голова, и веселый мальчишник Никиты в стиле настоящего рокера.
Ранее молодожены заявляли, что не планируют пока улетать в свадебное путешествие из-за неотложных дел. Однако они все же смогли выкроить время для романтической поездки и накануне отправились на Кипр, где поселились в роскошном пятизвездочном отеле. Об этом новоиспеченные супруги сообщили своих соцсетях, опубликовав короткое видео в Instagram, в котором Никита, лежа на шезлонге держит в руке коктейль, а снимает все это Алена, также с напитком в руках.
Стоит отметить, что еще до свадьбы влюбленные планировали провести медовый месяц, путешествуя по Америке. Но, вероятно, возможность искупаться в море и позагорать привлекла их гораздо больше.
Фото: instagram