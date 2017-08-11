27 июля состоялось одно из самых ожидаемых событий года — свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и Алены Красновой.

Торжество получилось поистине роскошным: многочисленные звездные гости, молекулярная кухня, огромный торт за два миллиона рублей и захватывающий свадебный танец с акробатическими трюками.

О том, как проходила подготовка к одному из самых важных событий в жизни молодоженов, Никита Пресняков решил рассказать своим поклонникам, опубликовав на Yuotube-канале видео под названием «Вся правда о свадьбе».

«Вся правда о нашей свадьбе и как это было на самом деле, а не по мнению СМИ. Честно никогда не находился внутри такого кипиша! Но я рад, что рады все гости и видеть слезы счастья на лице Алены, многое значит для меня!», — написал внук Примадонны.