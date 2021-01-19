Максим Галкин поделился фото с выступления Лизы на колядках: «Русская красавица»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин показал в своем блоге, как его дочка Лиза приняла участие в колядках по случаю Крещения. Мероприятие прошло в школе, где учатся Гарри и Лиза Галкины.
«Лиза сегодня на колядках в школе», — подписал публикацию актер.
Колядки прошли на улице — поверх пуховика Лиза надела русское народное платье синего цвета, а на голове — шапка, которая изображает голову коровы. В розовых рукавицах и с музыкальным инструментом в руках, Лиза вместе со своими одноклассниками участвует в представлении. Гарри участия не принял или не попал на фото, и его отсутствие сразу отметили подписчики.
В комментариях девочку засыпали комплиментами, назвав ее маленькой русской красавицей и отметив ее многочисленные таланты.
Лиза и Гарри идут по стопам своих родителей — ребята много танцуют и поют, активно занимаются музыкой и устраивают дома самые настоящие представления.
Так, Лиза недавно сыграла на фортепиано вместе со своей мамой Аллой Борисовной, а ранее станцевала танго с папой. Вместе с братом они тоже нередко придумают что-то интересное, и однажды даже сняли свое домашнее кино.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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