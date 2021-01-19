Максим Галкин поделился фото с выступления Лизы на колядках: «Русская красавица»

Максим Галкин показал в своем блоге, как его дочка Лиза приняла участие в колядках по случаю Крещения. Мероприятие прошло в школе, где учатся Гарри и Лиза Галкины.

«Лиза сегодня на колядках в школе», — подписал публикацию актер.

Колядки прошли на улице — поверх пуховика Лиза надела русское народное платье синего цвета, а на голове — шапка, которая изображает голову коровы. В розовых рукавицах и с музыкальным инструментом в руках, Лиза вместе со своими одноклассниками участвует в представлении. Гарри участия не принял или не попал на фото, и его отсутствие сразу отметили подписчики.