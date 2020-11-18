Максим Галкин поделился архивным фотом 19-летней давности

«19 лет назад за читкой пьесы с Романом Григорьевичем Виктюком. Спасибо, Фима, что напомнил. Пойду тоже полистаю альбомы, чтобы порадовать вас, дорогие подписчики, воспоминаниями», – пишет Максим под постом.

«Нереально гениальный Виктюк, его актеры просто огонь. Особенно Бозин. Надо же, 19 лет назад Вы общались с ним!», «Максим так сильно изменился) такой тоненький был как тростиночка», «Какой молодой, на Гарри Поттера похож», «Роман Григорьевич, Вы Чудо, настоящее Чудо, случившееся с нами на этой земле. До свидания!!! Любим Вас!!», «Так клёво! Время идет, а Максим Галкин всё такой же», «Виктюк прожил насыщенную жизнь. И ушёл из жизни в приличном возрасте. Светлая ему память», «Мы не готовы( Почему? Зачем? Спасибо огромное за " Служанок". Наш мир без них был-бы грустнее. Очень жаль. Царствие небесное. Лучшие из лучших уходят(», «Быстро вы повзрослели, Максим)».

Ранее Максим Галкин поделился с поклонниками в своем сториз смешным видео, на котором его сын Гарри выясняет, будет ли ему страшно ходить по полностью стеклянному полу.

Мальчик проявил храбрость, однако по полу прошел с опаской – лучше подстраховаться.