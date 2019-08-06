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Максим Галкин, Николай Басков и другие звезды скорбят об Алле Вербер и делятся воспоминаниями о ней

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Звезды бурно отреагировали на смерть фэшн-директора ЦУМа.

Во вторник, 6 августа, стало известно о смерти fashion-директора ЦУМ и вице-президента Mercury Аллы Вербер. Незадолго до этого 61-летняя женщина отправилась в отпуск в любимую страну, где и скончалась.

Под ее последней фотографией люди уже оставляют соболезнования и теплые слова. Многие не могут поверить, что подобное могло произойти.

«Аллочка, дорогая моя, только не это .... 🙏», — не может поверить Лада Дэнс.

«Как же так-то??? 😭😭😭», — пишет Василиса Володина.

«Как больно 😔😭😭😭», — скорбит Ольга Бузова.

«Царство Небесное...🙏», — написала Лолита Милявская. С такими же комментариями присоединились Сергей Лазарев, Дима Билан, Ирина Дубцова.

«Ты навсегда в наших сердцах 😪🙏», — написал Николай Басков.

«Она не думала, что это будет последний пост, как жаль», — констатировала Дана Борисова.

«Очень жаль 💔», — отметилась Настасья Самбурская.

Друзья и коллеги делятся в своих блогах фотографиями с Аллой и вспоминают все самое теплое, что их связывало.

«В это невозможно поверить - не стало Аллы Вербер @verberalla. До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования родным и близким», — написал Максим Галкин.

«Не могу поверить. Ушла Алла Вербер... Подруга, боец, умница, красивый и благородный человек. Только что выпивали с ней на моем дне рождении... как она прекрасно выглядела - красавица! Наверное она не была очень публичной персоной, ее не все знали, не показывали по телевизору, не писали про нее огромных статей на первых полосах... Она просто была светлым и скромным человеком, который тихо и без шума формировал наш вкус, мягко и без назидания направлял по закоулкам моды, чтобы не стать смешным, а выглядеть современно и стильно. Она сделала сама себя, она обладала невероятной харизмой и вкусом. Она была профессионалом, она была художником и творцом. Невыразимо жалко, неожиданно и горько! Хорошо, что я при жизни успела сказать ей, как я ее люблю и ценю», — написала Екатерина Рождественская.

«Алла...💔💔💔 Моя мудрая и невероятная... Невыносимо больно», — поделилась Ольга Орлова.

«Ушла Алла... заботливая, весёлая, талантливая, интересная, не обычная, Алла, дорогая, не понятно, не постижимо... Алла Вербер», — написала Арина Шарапова.

«Алла, вы были для нас очень близким человеком для всей нашей семьи. Я приношу свои соболезнования. Вечная память», — написала Галина Юдашкина в своем блоге.

«Неужели это правда..? Алла Константиновна. Вечная память. Наши соболезнования родным и близким», — написала Анна Немцова.

«Подтвержденный. Красивая, женственная,смелая, сильная, мудрая, фантастическая мама, дочка, бабушка, настоящий профессионал, нежный и честный друг, навсегда молодая Алла», — скорбит Светлана Бондарчук.

«Не верю, скорблю, помню...», — написал Игорь Крутой.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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