Максим Галкин, Николай Басков и другие звезды скорбят об Алле Вербер и делятся воспоминаниями о ней

Друзья и коллеги делятся в своих блогах фотографиями с Аллой и вспоминают все самое теплое, что их связывало.

«В это невозможно поверить - не стало Аллы Вербер @verberalla. До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования родным и близким», — написал Максим Галкин.

«Не могу поверить. Ушла Алла Вербер... Подруга, боец, умница, красивый и благородный человек. Только что выпивали с ней на моем дне рождении... как она прекрасно выглядела - красавица! Наверное она не была очень публичной персоной, ее не все знали, не показывали по телевизору, не писали про нее огромных статей на первых полосах... Она просто была светлым и скромным человеком, который тихо и без шума формировал наш вкус, мягко и без назидания направлял по закоулкам моды, чтобы не стать смешным, а выглядеть современно и стильно. Она сделала сама себя, она обладала невероятной харизмой и вкусом. Она была профессионалом, она была художником и творцом. Невыразимо жалко, неожиданно и горько! Хорошо, что я при жизни успела сказать ей, как я ее люблю и ценю», — написала Екатерина Рождественская.

«Алла...💔💔💔 Моя мудрая и невероятная... Невыносимо больно», — поделилась Ольга Орлова.

«Ушла Алла... заботливая, весёлая, талантливая, интересная, не обычная, Алла, дорогая, не понятно, не постижимо... Алла Вербер», — написала Арина Шарапова.

«Алла, вы были для нас очень близким человеком для всей нашей семьи. Я приношу свои соболезнования. Вечная память», — написала Галина Юдашкина в своем блоге.

«Неужели это правда..? Алла Константиновна. Вечная память. Наши соболезнования родным и близким», — написала Анна Немцова.

«Подтвержденный. Красивая, женственная,смелая, сильная, мудрая, фантастическая мама, дочка, бабушка, настоящий профессионал, нежный и честный друг, навсегда молодая Алла», — скорбит Светлана Бондарчук.

«Не верю, скорблю, помню...», — написал Игорь Крутой.