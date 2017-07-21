Максим Галкин рассказал об испытаниях, которые ему приходится проходить ради дочери: «Ребенок счастлив»

В блоге Максима Галкина появилось новое видео из жизни его семьи. На нем взъерошенный шоумен пытается собрать трек для маленькой Лизы. «Вот как бывает, когда накануне веселое афтепати закончилось для тебя в три утра, а в девять — надо уже собирать конструктор для ребенка, как обещал! Думаю, ситуация для многих знакомая», — подписал Максим.

Видео он сопроводил «говорящими» хештегами: «#ребеноксчастлив #папагдетыбыл #утросуровое #покойнамтолькоснится #ЯлюблюВасПроизводителиКонструкторов».

«Лиза — само очарование», «Какая же она прекрасная девочка!!! Без улыбки на нее нельзя любоваться!!! Она удивительно непосредственна! И это тааак подкупает», — восхищены подписчики.

Лиза, в свою очередь, отвечает папе взаимностью, и Гарри тоже не отстает: