Макеева вновь защитила своего мужа от нападок бывшей жены

Актриса также заявила, что бывшая жена Малькова подделала документы и даже свои сториз. Макеева сообщила подписчикам, что все, что делает Светлана, — способ удержать внимание аудитории.

«Она вообще все подделала, — написала Анастасия у себя в сториз. — Начиная с мифического сторис, в котором якобы дети в отражении моих очков увидели папу. Что само по себе забавно для мыслящих людей. Ибо его дети не знали меня и точно уж не смотрели мои сторисы. Просто способ удержать ваше внимание и позиционировать себя жертвой, и, конечно, тут, кстати, ее карта на странице для особо сердобольных. Новый наноспособ попрошайничества», — обрушилась с критикой Макеева у себя в соцсети.

Недавно мы писали, что Анастасия Макеева взяла двойную фамилию впервые за все свои браки. Теперь актриса официально Анастасия Малькова-Макеева.