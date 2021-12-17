Анастасия Макеева впервые за 4 брака взяла фамилию мужа
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram
Анастасия Макеева уточнила, что на сцене продолжит выступать под своей девичьей фамилией. А на двойную фамилию актриса решилась, чтобы «войти в родовую программу своего мужа». На вопросы фолловеров, что же это за программа такая, звезда обещала дать ответ чуть позже, однако через несколько постов в инстаграме артистки уже можно найти комментарий. Похоже, Макеева увлеклась изучением квантовой психологии.
Актриса надеется, что духовные практики помогут ей забеременеть. Несколько лет назад врачи поставили ей диагноз «бесплодие», но Макеева не теряет надежды родить ребенка.
Она даже обустроила дома детскую комнату, а также актриса отлично общается с сыном мужа от первого брака. После продолжительных судебных тяжб 16-летний Андрей наконец-то может официально жить с отцом и мачехой в Москве.
Напомним, что четвертый муж Макеевой — бизнесмен Роман Мальков. Он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. От предыдущего брака у Малькова есть четверо детей. Анастасию Макееву не раз обвиняли в том, что актриса увела многодетного отца из семьи. Дива очень болезненно перенесла травлю и оказалась в больнице с нервным срывом.
Фото: Instagram