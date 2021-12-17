Анастасия Макеева впервые за 4 брака взяла фамилию мужа

Актриса надеется, что духовные практики помогут ей забеременеть. Несколько лет назад врачи поставили ей диагноз «бесплодие», но Макеева не теряет надежды родить ребенка.

Она даже обустроила дома детскую комнату, а также актриса отлично общается с сыном мужа от первого брака. После продолжительных судебных тяжб 16-летний Андрей наконец-то может официально жить с отцом и мачехой в Москве.