Макеева рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее будущий муж

Выяснилось, что мужчина по профессии физик-теплоэнергетик. Он занимается проектированием зданий, а работать может из любой точки мира. Роман признался: «Чтобы проектировать здания, надо немножко понимать в этом, иметь грамотных специалистов».

Напомним, что недавно жена нового возлюбленного Анастасии Макеевой рассказала о том, что подозревала роман своего супруга с актрисой, но не верила в него до конца. До тех пор, пока не узнала об их отношениях из СМИ. У пары четверо детей, которые остались вместе с мамой в Словении. В беседе со «Стархитом» Светлана рассказала, как было на самом деле.

«Я подозревала, что муж с ней общается, потому что он стал часто оставлять комментарии под ее фото. Я прямо спросила, что происходит, но он сделал вид, что не понимает, о чем я. После Макеева опубликовала видео, на котором Рома душевно проводит время в ее компании, поет песни, веселится. Потом он написал смс, в котором все рассказал. Я пыталась связаться с Ромой, поговорить, но он не брал трубку. Тогда я попробовала поговорить с Анастасией, а она заявила, что никакого романа нет, якобы он просто строит ей дачу».