Макеева рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее будущий муж
Фото: @makeevan / Instagram
Звезда ответила согласием. Событие омрачает только тот факт, что мужчина женат. Сама актриса это отрицает и считает, что бойфренд разведен, а значит имеет право строить новые отношения. Как пишет «СтарХит», есть факты, подтверждающие, что Роман до сих пор состоит в браке. К журналистам попал документ за номером А-00613 от 10 марта 2021 года. Согласно данным, Мальков и его супруга Светлана, которые поженились в апреле 2004 года, до сих пор считаются семьей. Согласно Семейному кодексу РФ, брак расторгается со дня вступления решения суда в законную силу.
Однако Анастасия продолжает публиковать романтические совместные фото и видео с будущим мужем. Актриса рассказала, кем работает Роман. Звезда сняла быстрый блиц опрос, на вопросы которого отвечал избранник.
Фото: @makeevan / Instagram
Выяснилось, что мужчина по профессии физик-теплоэнергетик. Он занимается проектированием зданий, а работать может из любой точки мира. Роман признался: «Чтобы проектировать здания, надо немножко понимать в этом, иметь грамотных специалистов».
Напомним, что недавно жена нового возлюбленного Анастасии Макеевой рассказала о том, что подозревала роман своего супруга с актрисой, но не верила в него до конца. До тех пор, пока не узнала об их отношениях из СМИ. У пары четверо детей, которые остались вместе с мамой в Словении. В беседе со «Стархитом» Светлана рассказала, как было на самом деле.
«Я подозревала, что муж с ней общается, потому что он стал часто оставлять комментарии под ее фото. Я прямо спросила, что происходит, но он сделал вид, что не понимает, о чем я. После Макеева опубликовала видео, на котором Рома душевно проводит время в ее компании, поет песни, веселится. Потом он написал смс, в котором все рассказал. Я пыталась связаться с Ромой, поговорить, но он не брал трубку. Тогда я попробовала поговорить с Анастасией, а она заявила, что никакого романа нет, якобы он просто строит ей дачу».
Фото: @makeevan / Instagram
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