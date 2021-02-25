Жена нового возлюбленного Макеевой: «О его романе узнала из соцсетей»

Жена нового возлюбленного Анастасии Макеевой рассказала о том, что подозревала роман своего супруга с актрисой, но не верила в него до конца. До тех пор, пока не узнала об их отношениях из СМИ. В беседе со «Стархитом» Светлана рассказала, как было на самом деле.

«Я подозревала, что муж с ней общается, потому что он стал часто оставлять комментарии под ее фото. Я прямо спросила, что происходит, но он сделал вид, что не понимает, о чем я. После Макеева опубликовала видео, на котором Рома душевно проводит время в ее компании, поет песни, веселится. Потом он написал смс, в котором все рассказал. Я пыталась связаться с Ромой, поговорить, но он не брал трубку. Тогда я попробовала поговорить с Анастасией, а она заявила, что никакого романа нет, якобы он просто строит ей дачу», – говорит супруга Малькова.

У пары четверо детей, которые остались вместе с мамой в Словении.

Сама Макеева прокомментировала слухи в своем Instagram , назвав их черным пиаром со стороны СМИ, и добавила, что не виновата в том, что она «всю жизнь в топе благодарю маме и папе, подарили яркую внешность, и кинорежиссеры утвердили образ «Красотки-сердцеедки» в кинематографе», и ей приписывают то, чего нет.

За спиной актрисы и певицы – несколько неудачных браков, и многие поклонники радуются за нее, что она наконец нашла свою любовь.

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