Майя Хоук в платье русалки покорила фотографов на красной ковровой дорожке кинофестиваля в Венеции

Венецианский кинофестиваль в этом году — единственное киномероприятие такого масштаба, которое не было отменено или перенесено в online-формат из-за пандемии коронавируса. В этом году жюри конкурса возглавляет актриса Кейт Бланшетт, которая также порадовала поклонников элегантным нарядом на церемонии открытия. В этом году на фестивале представлены более 20 фильмов, в том числе картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».