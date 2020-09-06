Майя Хоук в платье русалки покорила фотографов на красной ковровой дорожке кинофестиваля в Венеции
Фото: Globallookpress/© Imagespace
Выходные на Веницианском кинофестивале выдались насыщенными: в субботу и воскресенье состоялось сразу четыре премьеры. Джиа Кополла представила свой фильм «Мейнстрим», Квентин Дюпье — «Мандибулы», Колин Мундручо — «Фрагменты женщины», а Сюзанна Никкиарелли - «Мисс Маркс». Выходов на красную ковровую дорожку было много, поэтому звезды смогли себя показать.
Один из самых ярких нарядов продемонстрировала актриса Майя Хоук — дочь Умы Турман. Она появилась на красной ковровой дорожке в облегающем платье от Atelier Versace, богато украшенном пайетками. Актриса исполнила главную роль в фильме «Мейнстрим», в котором играет Youtube-блогера, неожиданно ставшего очень популярным.
Фото: Globallookpress/© Alberto Terenghi/Venice2020
Венецианский кинофестиваль в этом году — единственное киномероприятие такого масштаба, которое не было отменено или перенесено в online-формат из-за пандемии коронавируса. В этом году жюри конкурса возглавляет актриса Кейт Бланшетт, которая также порадовала поклонников элегантным нарядом на церемонии открытия. В этом году на фестивале представлены более 20 фильмов, в том числе картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».
Фото: Globallookpress Видео: Youtube
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