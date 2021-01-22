Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые станут родителями
Фото: imago stock&people
В Сети появилась фотография актрисы Алисии Викандер, на которой видно, что девушка находится на последних месяцах беременности. По предположениям, которые появились в итальянских СМИ, малыш должен вот-вот появиться на свет.
Мужем Алисии и будущим отцом, вероятно, является Майкл Фассбендер. Пара встречалась с 2014 года и ненадолго расставалась, однако позже актеры воссоединились.
Фото: Twitter
В 2017 году они поженились — свадьба в узком кругу состоялась на Ибице.
Осенью 2020 года появились слухи о беременности Викандер, когда папарацци опубликовали совместные фотографии актеров на прогулке по Стокгольму. Поклонники заметили, что фигура Алисии немного изменилась, и предположили, что вскоре семью ожидает пополнение.
Кроме того, премьеру фильма «Tomb Raider: Лара Крофт 2», в котором снималась актриса, перенесли на весну 2021 года.
На данный момент Майкл Фассбендер и Алисия Викандер это известие никак не прокомментировали.
Фото и видео: Instagram Алисии Викандер, Global Look Press
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