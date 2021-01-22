Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые станут родителями

В Сети появилась фотография актрисы Алисии Викандер, на которой видно, что девушка находится на последних месяцах беременности. По предположениям, которые появились в итальянских СМИ, малыш должен вот-вот появиться на свет.

Мужем Алисии и будущим отцом, вероятно, является Майкл Фассбендер. Пара встречалась с 2014 года и ненадолго расставалась, однако позже актеры воссоединились.